الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إعطاء السلام فرصة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعطاء السلام فرصة، وذلك قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لـ"حماية سكان دونباس".

وقال غوتيريش في تصريح من مجلس الأمن الدولي: "ندعو إلى وقف أي هجوم للقوات الروسية ضد أوكرانيا في حال تأكد أن عملية تعد بهذا الاتجاه".

وتوجه إلى الرئيس بوتين قائلا: "أوقف جنودك عن مهاجمة أوكرانيا، أعط السلام فرصة، لقد سبق وأن فقد كثيرون حياتهم.. أعد قواتك ودباباتك الهجومية وطائراتك إلى روسيا".

Tonight, I have only one thing to say, from the bottom of my heart:



President Putin, stop your troops from attacking Ukraine.



Give peace a chance.



Too many people have already died. pic.twitter.com/PPgmABZiKl — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022

ووصف غوتيريش العملية العسكرية الروسية بأنها "أسوأ لحظة في حياتي المهنية" في فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

وكان بوتين أعلن فجر اليوم الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: UN news