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رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

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رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده
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اتهم رئيس الوزراء المالي، شوغويل مايغا، فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده من خلال تأجيج مطالب الحكم الذاتي في الشمال.

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وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال مايغا، إن باريس أعدت "خطة للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، وبدا ذلك واضحا في خطابها الذي وصفت به المجلس أنه غير شرعي".

وأوضح أن بلاده لم تطلب مغادرة الجنود الفرنسيين لعملية برخان، "لكن يبدو أن فرنسا اتخذت قرارا بالمغادرة على أساس أن مالي تستعد للتباحث مع الإرهابيين".

ولفت إلى أن "موقف فرنسا من السلطة الجديدة جاء نتيجة تصريحات لرئيس السلطة الانتقالية، عاصيمي غويتا، يقول فيها "إن الماليين يموتون منذ 13 عاما".

وردا على سؤال، قال مايغا، إن بلاده تعمل "مع متعاونين روس" بموجب عقد موقع مع موسكو. 

وأكد أن بلاده حققت العديد من الانتصارات ضد "الجهاديين"، قائلا: "لقد استهدفنا قلب الإرهاب لتدمير قواعدهم، ونحن نحقق مكاسب".

المصدر: France 24

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