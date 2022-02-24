بوتين: دول رائدة  في الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن بعض الدول الرائدة في الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، الذين لن يغفروا أبدا لشعب القرم وسكان سيفاستوبول اختيارهم الحر في إعادة التوحيد مع روسيا.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا اليوم، على أن النازيين الجدد في أوكرانيا، يسعون لإشعال الحرب في شبه جزيرة القرم.

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وأضاف الرئيس الروسي: "تقدم دول رائدة في الناتو، من أجل تحقيق مآربها الخاصة، الدعم للقوميين المتطرفين والنازيين الجدد في أوكرانيا في كل شيء. وهؤلاء بدورهم لن يغفروا لسكان القرم وسكان سيفاستوبول اختيارهم الحر في إعادة التوحيد مع روسيا".

وتابع الرئيس بوتين: "وهم، بالطبع يحاولون الدخول إلى شبه جزيرة القرم، وكذلك إلى دونباس، بطريقتهم الخاصة، من أجل قتل المواطنين العزل، كما قامت عصابات القوميين الأوكرانيين - شركاء هتلر خلال الحرب الوطنية العظمى، بقتل الأبرياء العزل".

المصدر: نوفوستي