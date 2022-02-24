القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 177 مرة خلال اليوم الماضي
قال مصدر في ممثلية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي هذه الجمهورية 177 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وشدد المصدر على أن العسكريين الأوكرانيين، استخدموا الأسلحة الثقيلة خلال هذا القصف.
وأشار المصدر إلى احترق مبنى سكني في قرية بانكوفكا، نتيجة سقوط قذيفة من الجانب الأوكراني. وفي كالينوفو-بورشيفاتي، لقي أحد عناصر الميليشيا الشعبية حتفه نتيجة سقوط قذيفة هاون من عيار 120 مم التي تحظر اتفاقيات مينسك استخدامها في منطقة النزاع في دونباس.
ويشار إلى أن توتر الوضع في دونباس تصاعد كثيرا في الأسابيع الأخيرة: قامت سلطات كييف بنشر معظم وحدات الجيش الأوكراني على خط التماس ويتم بشكل دوري قصف مواقع الشرطة الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك باستخدام الذخيرة التي تمنعها اتفاقيات مينسك.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.