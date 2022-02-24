ماكرون يتعهد لزيلينسكي بمواصلة دعم اقتصاد أوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية

أفاد بيان لقصر الإليزيه، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة دعم اقتصاد أوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية.

وجاء في بيان الإليزيه أن "رئيس الجمهورية تحدث عبر الهاتف مع رئيس أوكرانيا، السيد فلاديمير زيلينسكي، واستعرض الرئيسان آخر التطورات في الوضع شرق البلاد".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية جدد دعمه لأوكرانيا وتمسكه بسيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما أشاد بهدوء الرئيس الأوكراني في ظل الوضع الحالي".

وأشار البيان إلى تعهد ماكرون بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا "في المجالات الاقتصادية والمالية والمعدات الدفاعية".

المصدر: RT