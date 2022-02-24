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أوكرانيا.. تعليق عمل مطاري خاركوف ودنيبروبتروفسك

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أوكرانيا.. تعليق عمل مطاري خاركوف ودنيبروبتروفسك
Globallookpress Vyacheslav Madiyevskyy
مطار خاركوف -أرشيف-
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن سلطات البلاد أمرت بتعليق عمل مطاري خاركوف ودنيبروبتروفسك مؤقتا.

ووفقا لموقع Avianews، فقد صدرت تعليمات بإغلاق مطار خاركوف لساعات عديدة اعتبارا من مساء الأربعاء.

كما وجهت السلطات تعليمات بتعليق عمل مطار دنيبروبتروفسك من الساعة الواحدة فجرا إلى الثامنة صباحا من اليوم الخميس.

ويأتي تعليق عمل المطارين تزامنا مع طلب رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.

المصدر: "نوفوستي" + RT

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