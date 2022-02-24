أوكرانيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

أعلنت أوكرانيا أنها طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من روسيا مساعدتهما في المواجهة مع القوات الأوكرانية.

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وذكر وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عبر "تويتر"، مساء الأربعاء: "طلبت أوكرانيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية طلب إدارتي الاحتلال الروسي في دونيتسك ولوغانسك من روسيا مساعدتهما عسكريا، الأمر الذي يمثل تصعيدا جديدا للأوضاع الأمنية".

وفي وقت سابق من الأربعاء ذكر الكرملين أن رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية" على المنطقتين.

وقد وقع الرئيس الروسي، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

المصدر: RT