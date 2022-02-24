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رئيس الوفد الصيني بمفاوضات فيينا: بناء على القرارات والأحكام السياسية فإن وقت الاتفاق قد حان

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رئيس الوفد الصيني بمفاوضات فيينا: بناء على القرارات والأحكام السياسية فإن وقت الاتفاق قد حان
Gettyimages.ru
مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني
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اعتبر وانغ كوان بان، رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، أن التقدم في المفاوضات والأحكام السياسية تشير إلى أن وقت التوصل إلى اتفاق قد حان.

وفي تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية قال وانغ كوان إنه "بناء على القرارات والأحكام سياسية فإن وقت الاتفاق قد حان".

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وأضاف أن المحادثات تتقدم وتمضي إلى الأمام.

وأشار إلى الزيارة القصيرة التي أجراها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران، وقال: "أعتقد أن هذا الأمر مؤشر جيد على التقدم وآمل أن يتم إحراز المزيد من التقدم عند عودته".

المصدر: "إرنا"

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