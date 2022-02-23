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وسائل إعلام: الجيش الأوكراني يهاجم قوات جمهورية لوغانسك على محاور عديدة

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وسائل إعلام: الجيش الأوكراني يهاجم قوات جمهورية لوغانسك على محاور عديدة
Sputnik
موقع انفجار في جمهورية لوغانسك
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أفادت وسائل إعلام تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بأن الجيش الأوكراني هاجم في آن واحد مواقع لقوات الجمهورية عبر محاور عديدة في خطوط التماس.

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الكرملين: رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية
الكرملين: رئيسا دونيتسك ولوغانسك طلبا من بوتين المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية

ويأتي الهجوم تزامنا مع طلب رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات الأوكرانية على المنطقتين.

والثلاثاء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حكومة البلاد لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.

وقد وقع الرئيس الروسي، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

المصدر: RT

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