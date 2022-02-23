البنتاغون يعلن إرسال طائرات مقاتلة وطائرات مروحية لتعزيز الناتو في أوروبا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgj3
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إرسال مقاتلات إف 35 وطائرات مروحية من طراز AH-64 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وكانت الوزارة كشفت الثلاثاء أن "20 مروحية هجومية من طراز (أباتشي) ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق"، كما "ستنقل 12 مروحية (أباتشي) هجومية من اليونان إلى بولندا".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين أن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بنقل 800 جندي أمريكي متمركزين في إيطاليا إلى دول البلطيق".
المصدر: "نوفوستي" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.