البنتاغون يعلن إرسال طائرات مقاتلة وطائرات مروحية لتعزيز الناتو في أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إرسال مقاتلات إف 35 وطائرات مروحية من طراز AH-64 لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت الوزارة كشفت الثلاثاء أن "20 مروحية هجومية من طراز (أباتشي) ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق"، كما "ستنقل 12 مروحية (أباتشي) هجومية من اليونان إلى بولندا".

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين أن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بنقل 800 جندي أمريكي متمركزين في إيطاليا إلى دول البلطيق".

المصدر: "نوفوستي" + RT