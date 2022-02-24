صباغ: دول غربية افتعلت الأزمة الأوكرانية لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة افتعلت الأزمة الأوكرانية لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي.

وقال صباغ خلال اجتماع للجمعية العامة حول الأزمة الأوكرانية إن دولا غربية تصعد الأزمة الأوكرانية وتمارس ضغوطا على روسيا على حساب الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

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ونوه المندوب السوري إلى أن قيام دول غربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة وصواريخ دون أي حساب لعواقب ذلك هو وراء التصعيد في المنطقة.

وأكد صباغ على أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة افتعلت الأزمة الأوكرانية لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن سوريا تدين ممارسات الغرب ومحاولاته الإساءة لروسيا وتثمن حالة ضبط النفس التي أبداها الجانب الروسي في وجه التصعيد والاستفزازات.

المصدر: "سانا"