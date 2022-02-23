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الخارجية الأمريكية: التقارب بين روسيا والصين مصدر قلق عميق لواشنطن

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الخارجية الأمريكية: التقارب بين روسيا والصين مصدر قلق عميق لواشنطن
Sputnik
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الشراكة والتقارب المتزايدين بين روسيا والصين مصدر قلق عميق.

وقال برايس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "أعتقد أن ما يثير قلقنا... مما رأيناه في الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة، هو الشراكة المتنامية بين روسيا والصين".

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وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من الشهر الجاري أن العلاقات بين روسيا والصين هي "مثال جيد لبناء علاقات ثنائية جديرة بالاهتمام، فهي تساعد البلدين على التطور"، منوها بأن العلاقات بين البلدين "اكتسبت طابعا غير مسبوق، يدعم كل منهما تنمية وتطور الآخر".

من جهته أكد الرئيس الصيني أن البلدين يدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الرئيسية في العالم.

المصدر: "تاس"

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