البرلمان الأوكراني يصادق على فرض حالة الطوارئ في البلاد

صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا.

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وصوت 335 نائبا من أصل 450 في البرلمان لصالح إقرار وثيقة إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل 24 فبراير لمدة 30 يوما.

ويقضي المرسوم بإعلان حالة الطوارئ "في عموم أنحاء البلاد لكنه لا يخص منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما السلطات في كييف جزءا من أراضي أوكرانيا".

وسبق أن أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي أعطى أمرا بفرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديدها كي تصل إجمالا إلى 60 يوما.

ويأتي هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

المصدر: وكالات