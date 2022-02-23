مقتل عسكري من قوات لوغانسك بقصف للجيش الأوكراني

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية عن مقتل أحد عسكرييها جراء قصف بقذائف الهاون من قبل القوات الأوكرانية في المنطقة.

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وذكرت الشرطة العسكرية للوغانسك، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: "لا تكف القيادة العسكرية السياسية الأوكرانية عن محاولات زعزعة استقرار الأوضاع في خط التماس القتالي".

وأوضح البيان أن عناصر الفرقة الـ24 للقوات الأوكرانية أطلقت مساء الأربعاء من مواقعها في بلدة نوفوالكساندروفكا النيران من قذائف الهاون من عيار 120 مليمترا على منطقة بلدة كالينوفو-بورشيفاتايا، ما أدى إلى مقتل عسكري في صفوف الشرطة الشعبية للوغانسك.

وتستمر في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، التي يقطنها السكان الناطقين باللغة الروسية، أعمال قتالية منذ العام 2014 بين القوات المحلية، التي أعلنت في حينه إنشاء جمهوريتين شعبيتين، والحكومة الأوكرانية، على خلفية تغير السلطة في كييف جراء ما يعتبره مواطنو المنطقتين انقلابا على السلطة.

وفي 18 فبراير أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

وعلى خلفية تصاعد الأوضاع هناك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير مرسومين ينصان على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: RT