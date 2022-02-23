المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية يتوجه إلى فيينا لإجراء استشارات مع وكالة الطاقة الذرية الدولية

غادر المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي طهران متوجها إلى فيينا، من أجل الاستشارات الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن اليوم الأربعاء أن قضايا "مهمة" لم يتم حلها بعد في المباحثات النووية التي بلغت "مرحلة حساسة".

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وأضاف: "حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في يتم خلال الأيام المقبلة، حل بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشددا على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.

من جهتها، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني سيغادر من فيينا إلى طهران للتشاور مع السلطات الإيرانية حول بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف في المفاوضات خاصة بين طهران وواشنطن.

المصدر: "تنسيم" + RT