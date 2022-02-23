فريق تصوير قناة "زفيزدا" الروسية يتعرض لإطلاق نار في دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن فريق تصوير تابعا لقناة "زفيزدا" الروسية تعرض، اليوم الأربعاء، لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في ضواحي دونيتسك المدينة.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الشرطة العسكرية لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في بيان: "تفيد المعلومات من الأرض بأن فريق تصوير لقناة زفيزدا التلفزيونية تعرض لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية للفرقة 56 خلال عمله في مواقع منازل سكنية مدمرة بمنطقة بلدة سبارتاك".

وأوضح باسورين أنه يجري حاليا التأكد من حالة أفراد فريق التصوير، لافتا إلى أن عمليات قصف بقذائف الهاون على البلدة من قبل القوات الأوكرانية أدت الأربعاء إلى اشتعال النيران في منازل سكنية.

وتستمر في أراضي دونيتسك ولوغانسك، التي يقطنها السكان الناطقين باللغة الروسية، أعمال قتالية منذ العام 2014 بين القوات المحلية، التي أعلنت في حينه إنشاء جمهوريتين شعبيتين، والحكومة الأوكرانية، على خلفية تغير السلطة في كييف جراء ما يعتبره مواطنو المنطقتين انقلابا على السلطة.

وفي 18 فبراير أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية مع القوات الحكومية الأوكرانية التي كثفت عمليات قصف المنطقتين.

وعلى خلفية تصاعد الأوضاع هناك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير مرسومين ينصان على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: وكالات