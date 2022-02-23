الصحة العالمية تنشئ مركز تدريب عالمي لمساعدة البلدان الفقيرة على تصنيع لقاحات كوفيد

تعمل منظمة الصحة العالمية على إنشاء مركز تدريب عالمي لمساعدة البلدان الفقيرة على تصنيع اللقاحات والأجسام المضادة باستخدام تقنية الـmRNA التي تم استخدامها في صنع لقاحات كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إيجاز صحفي في جنيف إن المركز الجديد سيكون في كوريا الجنوبية وسيشارك تقنية الحمض النووي الريبي التي تطورها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في جنوب إفريقيا، حيث يعمل العلماء على إعادة تصنيع لقاح من إنتاج شركة "موديرنا". ويجري هذا الجهد بدون مساعدة "موديرنا".

وأضاف تيدروس: "ساعدت اللقاحات في تغيير مسار الجائحة، لكن هذا الانتصار العلمي تقوض بسبب عدم المساواة الهائلة في الوصول إلى هذه الأدوات المنقذة للحياة".

هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها منظمة الصحة العالمية مثل هذه الجهود غير التقليدية.

رفضت شركتا "موديرنا" و"فايزر - بيونتك" مشاركة وصفات اللقاح أو المعرفة التقنية مع منظمة الصحة العالمية وشركائها.

وقالت المنظمة إنها تأمل أن يؤدي تشارك التقنية ليس فقط الى إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بل أن تكون مفيدة أيضا في تصنيع الأجسام المضادة والأنسولين وعلاجات أمراض أخرى، مثل الملاريا والسرطان.

المصدر: AP