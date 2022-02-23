اليونان: أطلقنا أعيرة تحذيرية على سفينة تركية رفضت مغادرة مياهنا

قالت وزارة الشحن اليونانية إن سفينة تركية رفضت مغادرة المياه اليونانية وحاولت الاصطدام بزورق دورية يوناني قبل إطلاق أعيرة تحذيرية عليها، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

إقرأ المزيد

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة خيوس بشرق بحر إيجة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مسؤولون أتراك إن شخصا أصيب في هذه المواجهة، واستدعت الخارجية التركية مسؤولا بالسفارة اليونانية في أنقرة للاحتجاج.

وأوردت وكالة "الأناضول" أن وزارة الخارجية احتجت رسميا على ما وصفته "بالاستخدام المفرط للقوة"، ودعت إلى وضع حد "للتدخلات والمضايقات" ضد زوارق الصيد في بحر إيجة.

وتجدد مؤخرا التوتر بين اليونان وتركيا بشأن نزاع طويل الأمد حول الحدود البحرية.

المصدر: "أسوشيتد برس"