أردوغان يبحث هاتفيا مع علييف قضايا إقليمية

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، بحث اليوم الأربعاء، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، "قضايا إقليمية لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن "الزعيمين بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تطوير التعاون الثنائي، والعلاقات مع أرمينيا، والقضايا الإقليمية، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف البيان: "أردوغان وعلييف أكدا عزمهما على العمل بالتنسيق في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".

المصدر: "الأناضول"