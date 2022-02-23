غوتيريش حول التوتر الروسي الأوكراني: العالم يواجه أخطر أزمة في مجال الأمن والسلام منذ سنوات

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العالم يمر "بلحظة خطر" على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا، محذرا من تداعيات توسع النزاع في أوكرانيا.

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وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الأراضي الأوكرانية المحتلة": "نجتمع في الوقت الذي يواجه فيه العالم أخطر أزمة في مجال الأمن والسلام في السنوات الأخيرة وبالتحديد خلال توليي منصب الأمين العام. عالمنا يواجه لحظة خطر، كنت آمل حقا ألا يحدث ذلك".

واعتبر غوتيريش أن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "وما تبعه" من إجراءات هو "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن وقع الرئيس الروسي، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

والثلاثاء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حكومة البلاد لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.

المصدر: RT