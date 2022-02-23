زيلينسكي يقترح على البرلمان الأوكراني إعلان حالة الطوارئ في البلاد

اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، على برلمان البلاد إعلان حالة الطوارئ على خلفية التوتر عقب اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وأصدر زيلينسكي مرسوما ينص على إعلان حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل 24 فبراير لمدة 30 يوما، ومن المنتظر أن ينظر البرلمان في الوثيقة قريبا لاتخاذ قرار حول المصادقة على هذا الإجراء.

ويقضي المرسوم بإعلان حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد لكنه لا يخص منطقتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما السلطات في كييف جزءا من أراضي أوكرانيا.

وسبق أن أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي أعطى أمرا بفرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما مع إمكانية تمديدها كي تصل إجمالا 60 يوما.

وأوضح أن الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق الأفراد.

المصدر: وكالات