زيلينسكي: روسيا يجب أن تكون بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن روسيا يجب أن تكون بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، قائلا إنه اقترح مرارا الحوار على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية التوتر.

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وصرح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندجي دودا وغيتاناس ناوسيدا: "ليس سرا أن مذكرة بودابيست لا تعمل، ونحن معكم نفهم ذلك بشكل واضح، ولا توجد أوهام حول ذلك لأن أوكرانيا لا تدخل اليوم في أي تحالفات أمنية. نحن نحمي أنفسنا بدعم من الشركاء".

وتابع: "يتم مقتل الأوكرانيين، لهذا السبب أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة ودقيقة فورا... ومن بالغ الأهمية أن يكون هنا دعم من قبل الشركاء. وفي ظل وجود 150 ألف عسكري روسي على حدودنا وفي ظل وجود أراض لنا محتلة مؤقتا أعتقد أنه يجب أن تكون روسيا بين الدول التي ستمنح هذه الضمانات الأمنية الواضحة".

كما رحب زيلينسكي بفرض الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا، مضيفا: "نتوقع خطوات لاحقة للضغط عبر العقوبات".

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أنه لا يمكنه التنبؤ بالخطوات التي ستتخذها روسيا أو "القوات الانفصالية" في دونباس.

المصدر: وكالات