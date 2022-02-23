المشتبه باحتجازه رهينة في أمستردام طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية

أعلنت سلطات هولندا أن المشتبه باحتجازه رجلا رهينة في متجر "آبل ستور" في أمستردام هو شاب من سكان المدينة ويبلغ من العمر 27 عاما وطلب فدية قدرها 200 مليون يورو من العملات الرقمية.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعدما احتجز رجلا رهينة تحت تهديد السلاح لساعات عدة مساء يوم أمس الثلاثاء وهدد بتفجير نفسه، تمت السيطرة على المشتبه به ونقل إلى المستشفى بسبب إصابته "بجروح خطيرة" ولا يزال تحت المراقبة.

وقالت الشرطة التي تبيّن لها أن الرجل كان يرتدي بحوزته عبوة ناسفة لم يفجرها إنّه "يتم النظر في كل الخيارات" المتعلّقة بدوافع فعلته، مشيرة إلى أن العملية انتهت عندما طلب محتجز الرهينة الماء من قوات حفظ النظام.

وأَضافت: "عندما خرج الرهينة من المبنى، لإحضار الماء على ما يبدو، فر راكضا" وقد تبعه بسرعة المحتجز الذي صدمته على الفور آلية لقوات الأمن، مؤكدة أن الرهينة وأربعة أشخاص اختبأوا في خزانة بدون علم المشتبه به، هم في أمان وبصحة جيدة.

وأثنت وزيرة العدل ديلان يسيلجوز زيجيريوس على "العمل المضبوط والحاسم" للشرطة، مضيفة "لقد حال دون حدوث الأسوأ".

هذا وسيغلق متجر "آبل ستور" في مدينة أمستردام أبوابه الأربعاء والخميس فيما سيبقى المتجران الآخران لآبل في هولندا، الواقعان في هارلم ولاهاي، مغلقين الأربعاء كما أعلنا على موقعهما الإلكتروني.

المصدر: "أ ف ب"