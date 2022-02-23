إيران تؤكد أن قضايا مهمة لم يتم حلها بعد في المباحثات النووية وأنباء عن عودة كبير مفاوضيها إلى طهران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن قضايا "مهمة" لم يتم حلها بعد في المباحثات النووية التي بلغت "مرحلة حساسة".

وأضاف على هامش استقباله في طهران نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي "حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في يتم خلال الأيام المقبلة، حلّ بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشددا على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.

من جهتها، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني سيغادر إلى طهران الليلة للتشاور مع السلطات الإيرانية حول بعض نقاط لاتزال محل خلاف في المفاوضات خاصة بين طهران وواشنطن.

"Iran's chief negotiator @Bagheri_Kani will return to Tehran tonight for (probably final) consultations," Etemad newspaper's reporter said.#ViennaTalks — Iran International English (@IranIntl_En) February 23, 2022

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في 2018.

المصدر: وكالات