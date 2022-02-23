البنتاغون يوافق على نشر الحرس الوطني قبل احتجاج سائقي الشاحنات في العاصمة

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على نشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن قبل الاحتجاجات التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل لسائقي الشاحنات ضد قيود وباء كورونا.

وقال البنتاغون في بيان إن وزير الدفاع لويد أوستن وافق على الطلب المقدم من حكومة مقاطعة كولومبيا وشرطة الكابيتول الأمريكية، مشيرة إلى أن القوات ستستخدم للمساعدة في السيطرة على حركة المرور خلال المظاهرات المتوقعة في المدينة في الأيام المقبلة.

وأوضح البيان أنه سيتم نشر حوالي 700 جندي غير مسلح من الحرس الوطني في العاصمة، 400 منهم من أفراد من حرس كولومبيا و300 من أفراد الحرس من ولايات أخرى، مشددا على أن أفراد الحرس لن يحملوا أسلحة نارية ولن يشاركوا في أنشطة إنفاذ القانون أو المراقبة الداخلية.

وأعلنت "قافلة الشعب" في بيان أنها تخطط للانطلاق يوم الأربعاء من جنوب كاليفورنيا والوصول إلى العاصمة في حوالي 5 مارس، في مسعى رفع فوري لما تقول إنه "قيود الحكومة الصارمة على الأوبئة مثل تفويضات الكمامات ومتطلبات اللقاح".

المصدر: AP