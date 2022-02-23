رئيس "العموم البريطاني": البرلمان ليس المكان المناسب لإثارة مخاوف حول تصريحات جونسون بشأن المسلمين

قال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، إن البرلمان "ليس المكان المناسب" لإثارة مخاوف بشأن تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن المسلمين.

وردا على أسئلة رئيس الوزراء، قال النائب عن حزب العمال، عمران حسين إن جونسون "ليس غريبا على التصريحات المهينة للمرأة المسلمة"، وعندما كان يهم في توجيه سؤال إلى جونسون تمت مقاطعته من قبل رئيس مجلس العموم.

وقال هويل: "هذا ليس المكان المناسب لإثارة ذلك"، وانتقل إلى نائب آخر دون أن يطلب من جونسون الإجابة على السؤال أو السماح لحسين بالاستمرار.

وكان جونسون وصف في عام 2018 النساء المسلمات بأنهن يشبهن "لصوص البنوك" و"صناديق البريد".

وفي عام 2019، أبلغت منظمة Tell MAMA، وهي منظمة توثق حالات العنصرية ضد المسلمين، عن زيادة بنسبة 375% في الهجمات العنصرية في الأسبوع التالي لتعليقات جونسون.

المصدر: "الإندبندنت"