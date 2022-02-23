الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى "شرق أوسط متجدد"

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى "زيادة جهود التعاون من أجل المناخ مع جيران إسرائيل من أجل خلق شرق أوسط متجدد".

وفي تصريح له في مؤتمر "هآرتس" والجامعة العبرية الإسرائيلية حول تغير المناخ 2022 في القدس، حذر هرتصوغ من أن "المخاطر التي يشكلها تغير المناخ لا تتوقف عند الحدود الوطنية"، مؤكدا أن "أزمة المناخ هي أزمة بالنسبة للعالم كله، ويجب علينا في الشرق الأوسط أن نفهمها بشكل رئيسي على المستوى الإقليمي، لأن تداعياتها ستكون مأساوية".

واستشهد بالدراسات التي توقعت أن يرتفع متوسط ​​درجات الحرارة الإقليمية إلى 40 درجة فهرنهايت (حوالي 4.5 درجة مئوية)، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 10-20 في المائة في متوسط ​​هطول الأمطار.

وقال إنه "بالنسبة لأي شخص لا يفهم ما يعنيه هذا، دعني أوضح أن هذا ينذر بكارثة حقيقية.. وهي كارثة يجب على المنطقة بأكملها العمل معا لمعالجتها"، مشيرا إلى رحلاته المقبلة إلى تركيا واليونان وقبرص الشهر المقبل كفرصة لمناقشة معالجة تغير المناخ على الصعيد الدولي.

وأشار أيضا إلى "اتصالات إسرائيل الوثيقة مع قادة في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية"، مضيفا: "أنوي إشراكهم جميعا في شراكة إقليمية لمواجهة أزمة المناخ".

المصدر: i24news