 
مباشر
عاجل
أنقرة: أردوغان يبحث مع بوتين الأزمة حول أوكرانيا ويدعوه لزيارة تركيا في أقرب وقت

مالي تعلن مقتل 19 جهاديا في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو

أخبار العالم

مالي تعلن مقتل 19 جهاديا في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgf7

أعلن الجيش المالي، اليوم الأربعاء، أنه قتل 19 "جهاديا" في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو، بدعم من قوات أوروبية.

إقرأ المزيد
مالي: دولتنا تواجه خطرا وجوديا وقد نطلب المساعدة من روسيا
مالي: دولتنا تواجه خطرا وجوديا وقد نطلب المساعدة من روسيا

وقال رئيس أركان القوات المسلحة المالية، في بيان، إن العمليات التي نفذت في مناطق تمبكتو وسيغو وموبتي وباندياجارا، استهدفت بنجاح "الإرهابيين".

وأضاف: "تم تفكيك 15 قاعدة للارهابيين والاستيلاء على 34 دراجة نارية، وتدمير 15، ومصادرة 37 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى اعتقال ثمانية أشخاص في منطقة تمبكتو".

وأوضح أن "الجيش المالي عمل جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة الأوروبية في مهمة تسمى تاكوبا".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن القوات الفرنسية التي تقاتل الجهاديين على مدى السنوات التسع الماضية ستغادر مالي في غضون أشهر.

المصدر: AFP

المزيد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا