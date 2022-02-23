البرلمان الأوكراني يدعو الحكومة لفرض عقوبات على مئات المشرعين الروس

دعا البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) مجلس الأمن القومي والدفاع إلى فرض عقوبات على أكثر من 350 مشرعا روسيا، على خلفية اعتراف موسكو بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وصوت 322 من أصل 352 عضوا حضروا جلسة الرادا اليوم الأربعاء لصالح مشروع قرار يحمل اسم "المصادقة على مقترحات بشأن استخدام إجراءات تقييدية (عقوبات) اقتصادية وأخرى".

وبموجب هذا القرار، دعا البرلمان مجلس الأمن القومي والدفاع إلى فرض عقوبات على 351 نائبا في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى من البرلمان الروسي)، لتوجيههم طلبا إلى الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان قد أعلنت عن فرضها عقوبات جديدة على روسيا على خلفية اعترافها بجمهوريتي دونباس.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية