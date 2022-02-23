وزير الخارجية الإيراني يكشف آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال استقبال نظيره العماني، بدر البوسعيدي، في طهران، آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا.

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وفي مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، قال حسين أمير عبد اللهيان: "نحن متفائلون بمفاوضات فيينا، ونأمل أن يتم حل القضايا الحساسة والهامة المتبقية في غضون أيام قليلة من خلال تعاطي الغرب مع الأمور بواقعية".



وأضاف أمير عبد اللهيان: "لن نتجاوز خطوطنا الحمر خلال مفاوضات فيينا تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكدا أن "مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة وهامة".

وتابع: "المفاوضات المباشرة مع مندوبي الدول 4+1 مستمرة في فيينا، كما نواصل تبادل الرسائل غير الرسمية، من خلال المنسق الأوروبي، مع المندوب الأمريكي..نتلقى العديد من الرسائل من المسؤولين الأمريكيين حول حوار مباشر، وما يهمنا هو الفائدة التي يعود بها هذا الحوار، ونتساءل هل سيكون هناك مستقبل مختلف عما حدث في المفاوضات الحالية، وهل هناك أي إنجاز آخر يمكن لهكذا حوار تحقيقه؟".



وأكمل وزير الخارجية الإيراني: "حتى الآن، سمعنا في الغالب رسائل إيجابية من الجانب الأمريكي، لكنه لم يقدم على أي إجراء عملي لإثبات حسن نيته".

المصدر: "إيرنا"