هكذا تحدث ترامب عن بوتين بعد قراره الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا بأنه "عبقري".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "The Clay Travis and Buck Sexton Show"، إن هذه الخطوة التي أجرتها روسيا "معقولة جدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: "عندما رأيت هذا على شاشة التلفزيون أمس، قلت: هذا رائع. بوتين يعلن أن معظم أوكرانيا مستقلة. هذا رائع".

وأكد ترامب أيضا أن الأزمة الأوكرانية خلال فترة رئاسته ظلت في مرحلة أكثر هدوءا، و"يرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى علاقته ببوتين".

وقال: "هذا الرجل (بوتين) ذكي جدا ... كنت أعرف بوتين جيدا. لقد تعاملت معه جيدا. لقد أعجبني وأعجبته. وشخصيته قوية، لديه الكثير من السحر وكثير من الفخر لكنه أيضا يحب بلاده".

وفي وقت سابق انتقد ترمب طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرملين ما كان ليتصرف على هذا النحو في ظل إدارته.

المصدر: "نوفوستي"