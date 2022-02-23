خارجية أستراليا تستدعي السفير الروسي على خلفية الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

قالت السفارة الروسية في أستراليا إنه تم استدعاء السفير الروسي إلى مقر الخارجية الأسترالية احتجاجا على الأوضاع بجنوب شرق أوكرانيا واعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.



وأشار الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية: "تم استدعاء السفير الروسي لدى أستراليا، أليكسي بافلوفسكي، يوم الأربعاء إلى وزارة خارجية البلاد، حيث احتج الجانب الأسترالي أمامه على اعتراف روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".

وجرى استدعاء السفير بعد بيان رئيس الوزراء الأسترالي بشأن فرض عقوبات على روسيا.

قالت السلطات الأسترالية في وقت سابق إنها تدين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة "عمل عدواني ضد أوكرانيا".

المصدر: تاس