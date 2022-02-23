فنزويلا.. مصرع عسكريين اثنين في تحطم مروحية في ولاية لارا
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين، في تحطم مروحية روسية الصنع في ولاية لارا.
وقال مادورو خلال اجتماع مع وزرائه: "وقعت حادثة حزينة ومؤسفة في ولاية لارا، ترتبط بتحطم مروحية من طراز (مي-17)، وقتل شخصان، وما زال طياران يكافحان للبقاء على قيد الحياة".
واحترقت الطائرة لدى سقوطها، فيما انتشل السكان والعمال الطيارين، وساعدوا المصابين.
وأعلن الجيش الفنزويلي في بيان، أن الحادث وقع خلال "مهمة تقديم إمدادات لثكنات حماية الحدود".
المصدر: AFP
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