السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة شجعت أوكرانيا على عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا لإقناع كييف بالامتثال لاتفاقيات مينسك، وشجعت الحكومة الأوكرانية على عدم فعل أي شيء.

وشدد أنتونوف: "على مدى السنوات السبع الماضية، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا لإقناع حكومة أوكرانيا بضرورة الامتثال لاتفاقيات مينسك. وبدلا من ذلك، شجعت واشنطن النظام في كييف على عدم فعل أي شيء".

بالإضافة إلى ذلك، أشار أنتونوف إلى أنه بدلا من إجبار كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك، قررت واشنطن "ضخ" الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة بالقوة في كييف، بدعم من الغرب وبمشاركة مكثفة من قبل القوى القومية المتطرفة في البلاد.

ونشبت في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، التي تقطنها أغلبية ناطقة باللغة الروسية، حرب بين السكان المحليين في المنطقة وقوات حكومة كييف، فيما أعلن السكان المحليون في أبريل 2014 إنشاء جمهوريتي دونيتسك ولوغانتسك الشعبيتين من طرف واحد.

وأكدت روسيا مرارا أنها ليست جزءا من بنود اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية هذا النزاع، متهمة السلطات في كييف بالسعي إلى حله عبر طرق عسكرية وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقيات مينسك لحل الصراع.

المصدر: نوفوستي