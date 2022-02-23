 
مباشر

مقتل 4 أشخاص في حادثة تحطم مروحية أمريكية في هاواي

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص في حادثة تحطم مروحية أمريكية في هاواي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgbk

أعلنت البحرية الأمريكية مقتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد في جزيرة كاواي، في هاواي.

وجاء في بيان لمنشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ:" الطائرة تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة".

وأضافت: أن "المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب".

من جهته قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الوكالة تحقق في تحطم مروحية من طراز Sikorsky" S-61N".

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتا الأمريكية، بسبب عاصفة ثلجية كما يبدو.

وتحطمت المروحيتان وهما من طراز "بلاك هوك" خلال عملية تجريها قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين "بخير"، وفقا لبيانات الحرس الوطني.

المصدر:  ABC

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا