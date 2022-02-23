غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا فورا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار فورا.

وقال غوتيريش للصحفيين، يوم الثلاثاء: "في هذه اللحظة الحرجة أدعو إلى وقف إطلاق النار فورا واستعادة سيادة القانون. نحتاج إلى ضبط النفس والتفكير السليم، ونحتاج إلى وقف التصعيد الآن".

وانتقد غوتيريش القرار الروسي الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، معتبرا إياه "الضربة القاضية إلى اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

واعتبر القرار الروسي "انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

ودعا الأمين العام "للعودة إلى الحوار والتفاوض"، معتبرا أن الأزمة الحالية "ستكون هدامة بالنسبة لأوكرانيا وروسيا" على حد سواء.

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وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء "تحريف مفهوم حفظ السلام"، في إشارة إلى توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقوات الروسية بضمان السلام في دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف أنه "عندما تدخل قوات دولة لأراضي دولة أخرى دون موافقتها، هي ليست قوات حفظ السلام".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الاثنين 21 فبراير الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، ووجه القوات الروسية بضمان السلام في الجمهوريتين في إطار معاهدتي الصداقة والتعاون الموقعتين معهما.

وأكد الرئيس بوتين أن اتفاقيات مينسك "ماتت منذ فترة طويلة"، محملا السلطات الأوكرانية المسؤولية عن التصعيد.

المصدر: "نوفوستي"