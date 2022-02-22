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شرطة أمستردام تعلن انتهاء أزمة الرهائن في متجر "آبل"

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شرطة أمستردام تعلن انتهاء أزمة الرهائن في متجر
AP Peter Dejong
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أعلنت الشرطة الهولندية مساء الثلاثاء انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر "آبل ستور" في أمستردام استمرت ساعات عدة.

وأكدت الشرطة الهولندية على "تويتر" أن القوات الأمنية أوقفت الرجل المسلح الذي احتجز الرهائن.

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وكتبت الشرطة أنه "ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات"، مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

ولم يذكر عن سقوط ضحايا أو إصابة أحد بأذى جراء العملية.

المصدر: "فرانس برس"

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