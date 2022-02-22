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دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك

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دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك
Legion-Media Alexander Pohl/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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استدعى عدد من الدول الأوروبية السفراء الروس لديها على خلفية قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في هولندا إن السفير الروسي ألكسندر شولغين تم استدعاؤه إلى خارجية البلاد، التي قدمت له احتجاجا على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

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وأضافت السفارة الروسية أن الجانب الهولندي اتهم روسيا "بالانتهاكات المزعومة للقانون الدولي" ودعت لإعادة النظر في القرار المتخذ، بينما دعا الجانب الروسي هولندا "لتحذو حذونا" وحذر من فرض عقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على العلاقات "المعقدة أصلا" بين البلدين.

وفي وقت سابق استدعت الخارجية السويسرية السفير الروسي سيرغي غارمونين لتقديم التوضيحات بشأن القرار الروسي.

وأكدت السفارة الروسية في برن، أن السفير أوضح أن موسكو اتخذت القرار لاعتبارات إنسانية ولغرض حماية السكان المدنيين.

وأعلنت كذلك وزيرة خارجية السويد آن ليندي عن استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم فيكتور تاتارينتسيف "للتعبير عن الإدانة الحازمة من قبل السويد لاعتراف روسيا بمناطق لوغانسك ودونيتسك غير الخاضعة للسيطرة الأوكرانية".

وأعلنت الخارجية الدنماركية عن استدعاء السفير الروسي في كوبنهاغن فلاديمير باربين للتعبير عن استنكار المملكة للقرار الروسي.

واستدعت كذلك سلوفاكيا السفير الروسي لديها للتعبير عن موقف مماثل بشأن اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

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ومن المتوقع أيضا أن يحضر السفير الروسي لدى براغ ألكسندر زمييفسكي للخارجية التشيكية غدا الأربعاء، ليقدم التوضيحات بشأن القرار الروسي.

وفي وقت سابق استدعت السفيرين الروسيين كل من بريطانيا والنمسا، احتجاجا على قرار الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الاثنين 21 فبراير مرسومين بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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