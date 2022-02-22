إيران: قدراتنا النووية السلمية يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل "سيف ديموقليس"

أكدت إيران ضرورة بقاء قدراتها النووية السلمية مثل "سيف ديموقليس فوق رؤوس ناقضي العهود" لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم.

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة عبر "تويتر": "القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما كسيف ديموقليس على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم".

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وأضاف: "في عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (المبرم عام 2015)، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) استخدام هذا الضمان الذاتي بشكل أكثر فاعلية".

المصدر: "فارس"