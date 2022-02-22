بوتين وعلييف يوقعان إعلان تعاون تحالفي يقضي بتعميق العلاقات العسكرية بين روسيا وأذربيجان

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، إعلانا للتعاون التحالفي ينص على تعميق العلاقات العسكرية بين البلدين.

وتنص الوثيقة المبرمة خلال زيارة علييف إلى الكرملين ولقائه بوتين: "سيقوم الطرفان بتعميق التعاون بين القوات المسلحة للاتحاد الروسي والجمهورية الأذربيجانية بما في ذلك تنفيذ فعاليات مشتركة للتدريب العملياتي والقتالي إضافة إلى تطوير اتجاهات أخرى للتعاون العسكري الثنائي".

كما تعلن الوثيقة: "بهدف ضمان الأمن والحفاظ على السلام والاستقرار، من الممكن أن ينظر الاتحاد الروسي والجمهورية الأذربيجانية في إمكانيات تقديم مساعدة عسكرية لبعضهما بعضا بناء على ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية المنفردة مع أخذ الالتزامات القانونية الدول لكل من الطرفين بعين الاعتبار".

وقال الرئيس الروسي تعليقا على توقيع إعلان التعاون التحالفي: "يمثل ذلك بلا شك مرحلة جديدة في تطوير علاقاتنا، وذلك بات ممكنا بما في ذلك بعد تحقيق تقدم في حل قضية قره باغ رغم أنه لم تتم بعد تسويتها بالكامل".

فيما أشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن هذه الخطوة مثال على التعاون الذي تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة من خلال النوايا والأفعال الدقيقة.

المصدر: وكالات