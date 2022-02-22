فيديو لتحطم طائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب لقوات الحرس الوطني الأمريكي

أعلنت قوات الحرس الوطني الأمريكي في ولاية يوتاه، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب للحرس الوطني في الولاية.

وقال الحرس الوطني في تغريدة عبر "تويتر": "تعرضت طائراتا الهليكوبتر UH-60 Blackhawk لحادث خلال التدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)"، مؤكدا أن الطائرتين تحطمتا بشكل كامل وعدم إصابة أيا من أفراد الطاقم في الحادث.

Breaking: We can confirm that two Utah National Guard UH-60 Blackhawk helicopters were involved in a training accident at approx. 9:30 a.m. near Mineral Basin. No crew members were injured in the accident. Both UH-60s were damaged. The incident is under investigation. — Utah National Guard (@UTNationalGuard) February 22, 2022

وأظهرت لقطات نشرتها قناة ABC على موقع "يوتيوب" أشخاصا يندفعون بعيدا عن طائراتي الهليكوبتر بعد تحطمها مباشرة.

المصدر: The Hill