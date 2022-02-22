 
مباشر

فيديو لتحطم طائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب لقوات الحرس الوطني الأمريكي

أخبار العالم

فيديو لتحطم طائرتي هليكوبتر من طراز
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sga0

أعلنت قوات الحرس الوطني الأمريكي في ولاية يوتاه، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" خلال تدريب للحرس الوطني في الولاية.

وقال الحرس الوطني في تغريدة عبر "تويتر": "تعرضت طائراتا الهليكوبتر UH-60 Blackhawk لحادث خلال التدريب في حوالي الساعة 9:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)"، مؤكدا أن الطائرتين تحطمتا بشكل كامل وعدم إصابة أيا من أفراد الطاقم في الحادث.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة ABC على موقع "يوتيوب" أشخاصا يندفعون بعيدا عن طائراتي الهليكوبتر بعد تحطمها مباشرة.

المصدر: The Hill

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا