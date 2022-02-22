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انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان

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انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان
Gettyimages.ru
علما تركيا واليونان
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أعلنت تركيا انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء في تغريدة عبر "تويتر": "عقدت الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان في أثينا".

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واستضافت العاصمة اليونانية أثينا الاثنين اجتماع العمل الثالث في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين تركيا واليونان.

المصدر: "الأناضول" 

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