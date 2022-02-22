انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان

أعلنت تركيا انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء في تغريدة عبر "تويتر": "عقدت الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان في أثينا".

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واستضافت العاصمة اليونانية أثينا الاثنين اجتماع العمل الثالث في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين تركيا واليونان.

المصدر: "الأناضول"