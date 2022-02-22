انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg9y
أعلنت تركيا انعقاد الجولة 64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء في تغريدة عبر "تويتر": "عقدت الجولة 64 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان في أثينا".
واستضافت العاصمة اليونانية أثينا الاثنين اجتماع العمل الثالث في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" حول القضايا الاقتصادية والتجارية بين تركيا واليونان.
المصدر: "الأناضول"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.