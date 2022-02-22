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غانتس يتهم إيران بتسليم فنزويلا تقنيات تصنيع طائرات بدون طيار على أراضيها

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غانتس يتهم إيران بتسليم فنزويلا تقنيات تصنيع طائرات بدون طيار على أراضيها
تويتر
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إيران بتسليم فنزويلا تقنيات لتصنيع طائرات بدون طيار على أراضيها.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إنه كشف خلال لقائه القادة اليهود في مؤتمر الرؤساء، أن "فنزويلا تطور طائرات "مهاجر" الإيرانية المتطورة بدون طيار وتتلقى تحويلات إيرانية من الذخائر الموجهة الدقيقة"، لافتا إلى أن "هذا يسلط الضوء على أن إيران تشكل تحديا عالميا وإقليميا وليست مجرد تهديد لدولة إسرائيل".

المصدر: RT

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