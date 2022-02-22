وزير الدفاع الأمريكي: تفادي حرب كاملة النطاق في أوكرانيا لا يزال ممكنا

دان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ما وصفه بـ"الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا"، معتبرا أن الفرصة لتجنب "حرب كاملة النطاق" لا تزال موجودة.

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وقال أوستن، خلال لقاء مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا: "سنواصل العمل الوثيق معكم وسنستمر في التنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا لمحاولة إيجاد سبيل لتجنب نزاع لاحق".

وأشار أوستن إلى أن "الغزو الروسي الأخير يهدد السلم والأمن والازدهار في أوكرانيا وعبر المحيط الأطلسي"، في إشارة إلى اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يزال بإمكانه تفادي نشوب حرب مأساوية كاملة النطاق بخياره".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

واعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الإجراء بداية "للغزو الروسي لأوكرانيا"، متعهدة بفرض "عقوبات ملموسة إضافية" على روسيا ردا عليه.

المصدر: وكالات