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دونيتسك الشعبية تعلن تعرض وزير دفاعها السابق لمحاولة اغتيال

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دونيتسك الشعبية تعلن تعرض وزير دفاعها السابق لمحاولة اغتيال
Sputnik IGOR MASLOV
وزير الدفاع السابق لجمهورية دونيتسك الشعبة فلاديمير كونونوف
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أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية عن تعرض وزير الدفاع السابق فلاديمير كونونوف لمحاولة اغتيال.

وقالت وزارة أمن الدولة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن "عملا إرهابيا" استهدف الوزير السابق عند الساعة 16:32 بالتوقيت المحلي في منطقة تقاطع شارعي لازارينكو وتسوسيمسكايا بمدينة دونيتسك.

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وأضاف البيان أن التفجير أسفر عن إصابة شخص مدني كان يتوجه للقاء الوزير السابق.

وفتحت سلطات الجمهورية تحقيقا جنائيا في الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

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