تحالف عسكري غربي يعلن عن مناورات عسكرية مرتقبة في بحر البلطيق

أعلن وزراء دفاع دول عشر، اليوم الثلاثاء، عن مناورات عسكرية في بحر البلطيق، بعد محادثات في بريطانيا دانوا خلالها "الخطوات الروسية حيال أوكرانيا".

وجاء في بيان لـ"قوة الاستكشاف المشتركة" أنها "ستجري قريبا مناورات تستعرض حرية حركة دول قوة الاستكشاف المشتركة"، مشيرا إلى أن "هذه الأنشطة وما يعقبها ستبقى وقائية ومتناسبة".

وأضاف: "عبر التحرك معا، سنستعرض تضامن "قوة الاستكشاف المشتركة" وإمكاناتها وتصميمها على الوقوف يدا واحدة من أجل الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وتضم القوة التي تشكلت العام 2012 دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" هي الدنمارك وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، إلى جانب فنلندا والسويد غير المنضويتين في الحلف.

وتركز القوة على المنطقة في "أقصى الشمال" في محيط الدائرة القطبية وشمال الأطلسي وبحر البلطيق.

المصدر: "أ ف ب"