الولايات المتحدة تتهم روسيا بالسعي لإعادة العالم إلى "عصر الإمبراطوريات"

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالسعي لـ"إعادة العالم إلى عصر الإمبراطوريات"، مؤكدة عزمها فرض "عقوبات إضافية ملموسة" على الطرف الروسي بعد اعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، في كلمة لاجتماع استثنائي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن الاتحاد الروسي يريد إعادة العالم إلى عصر الإمبراطوريات حينما جرى تحديد قواعد النظام العالمي بالحديد والنار، وليس من قبل المواطنين الذين ينفذون بحرية حقوقهم الديمقراطية لاختيار زعمائهم وتحالفاتهم ومستقبلهم".

وتابعت شيرمان: "لا يدور الحديث فقط عن تهديد للأمن الأوروبي وإنما كذلك لأمن الناس في العالم برمته".

وأكدت المسؤولة الأمريكية: "ستعلن الولايات المتحدة في الساعات القريبة عن عقوبات إضافية ملموسة وإجراءات أخرى ستجعل الاتحاد الروسي يدفع ثمنا باهظا ومواجهة التبعات".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

المصدر: وكالات