وزارة الدفاع الروسية: الأوضاع في دونباس تتفاقم وعلينا حماية سكانها
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.
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