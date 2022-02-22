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وزارة الدفاع الروسية: الأوضاع في دونباس تتفاقم وعلينا حماية سكانها

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: الأوضاع في دونباس تتفاقم وعلينا حماية سكانها
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.

يتبع...

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