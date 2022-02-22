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بيلاروس: نتعامل باحترام وتفهم إزاء اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

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بيلاروس: نتعامل باحترام وتفهم إزاء اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ТАСС\ Наталия Федосенко
وزارة الخارجية البيلاروسية.
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أعلنت بيلاروس أنها "تتعامل باحترام وتفهم" إزاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة الأهمية السياسية والإنسانية لهذه الخطوة للمواطنين الروس في تلك الأراضي.

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وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "نتعامل باحترام وتفهم إزاء قرار الطرف الروسي للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. تمثل هذه الخطوة الروسية أهمية سياسية بل إنسانية كبيرة علما بعدد المواطنين الروس المقيمين في تلك الأراضي والمعانين من الصعوبات على مدار 8 سنوات تقريبا".

وأضافت الوزارة: "ينوي الجانب البيلاروسي في أعماله اللاحقة الانطلاق من مبادئ التعامل بحسن النية مع جميع الأطراف مع الالتزامات الدولية التي تحملتها، والتحالف الاستراتيجي مع روسيا الشقيقة ومع أخذ تطورات الأحداث اللاحقة بعين الاعتبار".

وشدد البيان مع ذلك على أن بيلاروس "كانت دائما تدعم بشكل نشط وممنهج تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا سلميا"، مردفا: "لا نزال نعتبر الوسائل الدبلوماسية أساسية ومستعدون للإسهام في هذه العملية بكل شكل ممكن".

المصدر: وكالات

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