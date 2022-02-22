سيئول تستدعي مسؤولا في سفارة اليابان احتجاجا على الحدث السنوي المتعلق بجزر دوكدو

استدعت كوريا الجنوبية، مسؤولا رفيعا في السفارة اليابانية لديها، احتجاجا على الحدث السنوي الذي تنظمه اليابان لادعائها بالسيادة على جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية.

إقرأ المزيد

وسلم المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية لي سانغ-ريول، رسالة الاحتجاج إلى نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية ناوكي كوماغاي، بعد أن حضر بعض المسؤولين في طوكيو الحفل الدبلوماسي المثير للجدل الذي استضافته محافظة شيمان اليابانية في وقت سابق من اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي يونغ-سام في بيان، إن "الحكومة تحتج بشدة على تكرار اليابان للاستفزازات العقيمة بشأن جزر دوكدو، وتحثها على إلغاء الحدث على الفور".

وأضاف: "من الواضح أن جزر دوكدو جزء لا يتجزأ من الأراضي الكورية، وفقا للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، ويجب على الحكومة اليابانية وقف ادعاءاتها غير المبررة ومواجهة التاريخ بتواضع".

المصدر: "يونهاب"